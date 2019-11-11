Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Объём прямых иностранных инвестиций в активы Китая за октябрь;

N/A: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании в июле-сентябре;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

13:00 мск: Индексы настроений в деловых кругах (ZEW) Германии и еврозоны за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь.