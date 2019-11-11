Курс доллара 63.8530   Курс евро 70.4235  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Объём прямых иностранных инвестиций в активы Китая за октябрь;

N/A: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании в июле-сентябре;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

13:00 мск: Индексы настроений в деловых кругах (ZEW) Германии и еврозоны за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь.

Другие новости

вчера
11:22
ВТБ с 12 ноября снизил ставки по ипотеке на 0,4 п.п., минимальная ставка - 8,6% годовых
вчера
10:58
Nokia впервые в мире протестировала эвакуацию людей при цунами с помощью дронов
вчера
10:07
Рубль умеренно растет к доллару и евро
вчера
09:46
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Эксперт Банка"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября
вчера
09:17
Россия хочет легализовать алмазный рынок в ЦАР – замминистра финансов РФ
вчера
03:16
Треть россиян продолжает ходить на работу в случае болезни - исследование
вчера
00:54
Сторонники главы минэнерго США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект - СМИ
11.11.2019
23:24
Страны БРИКС обсуждают кооперацию в создании технологий в сфере энергетики - замминистра
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»