Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

12:30 мск: ВВП Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь.