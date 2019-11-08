Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.3%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в августе (пересмотрено с 0.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.36, как и в августе.