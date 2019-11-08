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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:19

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Данске банка"

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Данске банк" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Данске банк" будут осуществляться непосредственно агентством.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Данске банк" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 8 ноября 2019 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

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