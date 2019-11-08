Торговый профицит Германии в сентябре составил 21.1 млрд евро

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту германского статистического ведомства Destatis, профицит торгового баланса Германии в сентябре составил 21.1 млрд евро в сравнении с профицитом в 16.4 млрд евро в августе (пересмотрено с 18.1 млрд евро).

Аналитики прогнозировали торговый профицит в сентябре на уровне 19.3 млрд евро.

Годом ранее - в сентябре 2018 года профицит торгового баланса Германии составлял 17.7 млрд евро.

Положительное сальдо платёжного баланса Германии в сентябре текущего года составило 25.5 млрд евро против 17.3 млрд евро в августе.

Аналитики прогнозировали платёжный профицит в сентябре на уровне 19.1 млрд евро.