Курс доллара 63.7298   Курс евро 70.5489  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2019 г. Торговый профицит Германии в сентябре состав...
сегодня 10:07

Торговый профицит Германии в сентябре составил 21.1 млрд евро

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту германского статистического ведомства Destatis, профицит торгового баланса Германии в сентябре составил 21.1 млрд евро в сравнении с профицитом в 16.4 млрд евро в августе (пересмотрено с 18.1 млрд евро).

Аналитики прогнозировали торговый профицит в сентябре на уровне 19.3 млрд евро.

Годом ранее - в сентябре 2018 года профицит торгового баланса Германии составлял 17.7 млрд евро.

Положительное сальдо платёжного баланса Германии в сентябре текущего года составило 25.5 млрд евро против 17.3 млрд евро в августе.

Аналитики прогнозировали платёжный профицит в сентябре на уровне 19.1 млрд евро.

Другие новости

сегодня
10:48
Оператор беспошлинной торговли Dufry купил 60% компании RegStaer Vnukovo
сегодня
10:23
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Эксперт Банка"
сегодня
10:19
ЯНДЕКС, MAIL.RU, "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", РФПИ И СБЕРБАНК СОЗДАДУТ АЛЬЯНС ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА - ГРЕФ
сегодня
10:19
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Данске банка"
сегодня
10:07
Торговый профицит Германии в сентябре составил 21.1 млрд евро
сегодня
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,5%, РТС - НА 0,4% - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
10:00
Group-IB обнародовала свою базу данных "отпечатков" хакеров
сегодня
09:53
Уровень безработицы в Швейцарии в октябре составил 2.3%
сегодня
09:52
Профицит торгового баланса Китая в октябре вырос до 42.8 млрд долл, превысив прогноз
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»