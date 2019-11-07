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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2019 г. Четырёхнедельная средняя по первичным обраще...
вчера 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.25 тыс.

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 ноября, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 211 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 215.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 октября, уменьшилось на 3 тыс. и составило 1689 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1686.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 октября, выросло на 33.2 тыс. и составило 1.44 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.41 млн человек.

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