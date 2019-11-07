Курс доллара 63.7298   Курс евро 70.5489  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2019 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Чувашкредитп...
вчера 10:04

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Чувашкредитпромбанка" начнутся не позднее 21 ноября 2019 года

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО (г. Чебоксары). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 7 ноября 2019 года.

До 21 ноября 2019 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 14 ноября 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

вчера
11:28
Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске возросло до 6 - власти
вчера
10:52
Объем рынка чат-ботов в РФ в 2019 г вырастет в 3 раза, до 1,5 млрд руб - "Нейронет"
вчера
10:24
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ ОСТАЕТСЯ - НАБИУЛЛИНА
вчера
10:13
Объём промышленного производства в Германии в сентябре сократился на 0.6%
вчера
10:04
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Чувашкредитпромбанка" начнутся не позднее 21 ноября 2019 года
вчера
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 1 КОП, ДО 63,88 РУБ, ЕВРО ТЕРЯЕТ 4 КОП, ДО 70,67 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 ноября
вчера
09:27
Выплаты клиентам Чувашкредитпромбанка начнутся не позднее 21 ноября - АСВ
вчера
08:34
ЦБ РФ С 7 НОЯБРЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНКА" — РЕГУЛЯТОР
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»