Курс доллара 63.7298   Курс евро 70.5489  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A: Заседание министров финансов еврозоны;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:00 мск: Итоги заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь.

Другие новости

вчера
10:24
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ ОСТАЕТСЯ - НАБИУЛЛИНА
вчера
10:13
Объём промышленного производства в Германии в сентябре сократился на 0.6%
вчера
10:04
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Чувашкредитпромбанка" начнутся не позднее 21 ноября 2019 года
вчера
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 1 КОП, ДО 63,88 РУБ, ЕВРО ТЕРЯЕТ 4 КОП, ДО 70,67 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 ноября
вчера
09:27
Выплаты клиентам Чувашкредитпромбанка начнутся не позднее 21 ноября - АСВ
вчера
08:34
ЦБ РФ С 7 НОЯБРЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНКА" — РЕГУЛЯТОР
вчера
03:07
Первые дроны могут появиться в аэропортах РФ в 2021 г - "Аэронет"
вчера
00:05
Крым и Севастополь могут получить 220,5 млн руб на развитие службы крови
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»