Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли на 0.1%

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.1%.

В годовом выражении объём розничных продаж в сентябре вырос на 3.1% против ожидаемого расширения на 2.4%. В августе объём розничных продаж вырос на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.