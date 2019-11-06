Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли на 0.1%

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в августе (пересмотрено с +0.3%).
Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.1%.
В годовом выражении объём розничных продаж в сентябре вырос на 3.1% против ожидаемого расширения на 2.4%. В августе объём розничных продаж вырос на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.