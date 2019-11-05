Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 ноября

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Уровень занятости и уровень безработицы в Новой Зеландии за III квартал;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии по монетарной политике;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;
11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;
16:30 мск: Производительность труда и расходы на рабочую силу вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
18:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.