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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 ноября

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости и уровень безработицы в Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии по монетарной политике;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

16:30 мск: Производительность труда и расходы на рабочую силу вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

18:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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