Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшегося во вторник заседания Совета директоров Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 0.75% годовых, отметив, что текущий уровень ставки останется на "некоторое время".

Решение регулятора совпало с рыночными ожиданиями.

Ранее в этом году Банк Австралии трижды понижал ставку на 0.25 базисных пунктов: в начале июня её уровень составлял 1.50%.

В сопроводительном заявлении регулятора говорится, что базовым сценарием является рост ВВП Австралии в 2019 году на 2.25% и постепенное ускорение темпов роста до 3.0% в 2021 году.