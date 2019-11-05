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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 ноября

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке и заявление о перспективах монетарной политики;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM) за октябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли, за сентябрь.

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