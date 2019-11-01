Citigroup ожидает существенного ослабления доллара США и рекомендует инвестировать в рынок Гонконга

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Аналитик американского инвестиционного банка Citigroup прогнозирует "существенное" снижение доллара США - до 85.0 пунктов по индексу доллара, рассчитываемому к корзине валют наиболее значимых торговых партнеров США. Об этом говорится в статье CNBC.

За последний год индекс доллара колеблется в диапазоне 95.03 - 99.67, достигнув к данному моменту 97.32

По мнению главы отделения торговых стратегий на рынках Азии Citigroup Мохаммеда Апабхая, снижение индекса доллара США до 85 может быть спровоцировано действиями Федеральной резервной системы США (ФРС), возобновившей расширение своего баланса.

"Наши последние прогнозы заключаются в том, что доллар ослабеет ещё больше - возможно, до уровней 80-х годов, возможно, даже до 85", - сказал Апабхай. Технический аналитик Дэрил Гуппи заявил в прошлом году, что значение 85 является "историческим уровнем поддержки" для доллара.

ФРС расширяет свой баланс, приобретая облигации и казначейские обязательства, что является одним из способов накачивания рынков реальными деньгами. Это приводит к падению доходности облигаций по мере повышения их стоимости. Доллар обычно ослабевает, когда доходность американских облигаций снижается.

"В целом мы полагаем, что ФРС, вероятно, будет самой "голубиной" из всех центральных банков, несмотря на то, что... они взяли паузу в вопросе изменения ставки", - сказал Апабхай. В среду ФРС понизила процентные ставки в третий раз в этом году, но дала понять, что намерена приостановить цикл снижения ставок.

Ожидания продолжения смягчения монетарной политики ФРС связаны с быстрым расширением её баланса, который увеличился более чем на 205 млрд долларов с начала сентября. Для сравнения, Европейскому центральному банку для расширения баланса на такую величину потребуется более одного года, пояснил Апабхай.

"Для нас тот факт, что ФРС перешла в режим паузы, на самом деле не так важен, как тот факт, что баланс ФРС будет расширяться, - заявил аналитик. - В целом мы ожидаем существенно более слабых уровней доллара".

По прогнозу Апабхая, если индекс доллара США понизится до 85, евро может укрепиться до 1.21 против доллара. "Это... будет очень позитивным для акций развивающихся рынков", - полагает аналитик.

"Фактически, мы призываем перейти из европейских акций, которые выглядели лучше остальных в этом году ... в акции развивающихся рынков прямо сейчас, в частности, в индекс Hang Seng", - сказал Апабхай. По его словам, в случае ослабления доллара США потоки капитала могут быть перенаправлены на рынок Гонконга.

"С точки зрения восходящего тренда, есть множество акций [на рынке Гонконга], которые выглядят очень привлекательными. Вы можете их купить и оставить для своих детей ... дивидендная доходность очень хорошая. Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет потенциал роста может составить 40%", - заявил Апабхай.

В последние месяцы в Гонконге происходили ожесточенные протесты населения из-за планов властей принять законопроект об экстрадиции. Власти были вынуждены отозвать спорный законопроект, и с тех пор ситуация постепенно стабилизируется.

"Сектор недвижимости Гонконга существенно недооценен, - полагает Апабхай. - Некоторые крупные розничные эмитенты претерпели наибольшее падение за период, прошедший с мирового финансового кризиса".

Апабхай также отметил, что инвесторы, включая долгосрочных инвесторов и макрофонды, похоже, возвращаются на рынок Гонконга.

"Таким образом, несмотря на недавние события, для Гонконга начинает складываться довольно "бычья" картина", - заключил аналитик Citi.