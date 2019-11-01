ЦБ аннулировал лицензию "Данске банка"

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 01.11.2019 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Данске банк" (г. Санкт-Петербург). АО "Данске банк" является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Данске банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО "Данске банк"будет назначена ликвидационная комиссия. По величине активов кредитная организация занимала 240 место в банковской системе Российской Федерации.