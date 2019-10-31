Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 ноября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь;

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

15:30 мск: Отчёт по рынку труда США (Non-farm payrolls) за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США (Markit) за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) за октябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.