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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2019 г.Темпы роста потребительской инфляции в еврозоне...
сегодня 13:15

Темпы роста потребительской инфляции в еврозоне в октябре составили 0.7%

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в октябре вырос на 0.7% в годовом выражении, замедлив темпы повышения с +0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.7%.

Базовый индекс потребительских цен (CPI core) в еврозоне в октябре вырос на 1.1% в годовом выражении после повышения на 1.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского индекса CPI core на 1.0%.

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