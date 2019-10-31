Темпы роста потребительской инфляции в еврозоне в октябре составили 0.7%

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в октябре вырос на 0.7% в годовом выражении, замедлив темпы повышения с +0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.7%.

Базовый индекс потребительских цен (CPI core) в еврозоне в октябре вырос на 1.1% в годовом выражении после повышения на 1.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского индекса CPI core на 1.0%.