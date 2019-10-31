"Растущий клуб очень могущественных стран" отказывается от использования доллара США

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Доллар США на протяжении десятилетий был главной резервной валютой в мире, но этот статус может оказаться под угрозой, поскольку "очень могущественные страны" стремятся подорвать его влияние, предупредила Энн Корин, содиректор Института анализа глобальной безопасности. Об этом говорится в статье CNBC.

"Основные движущие силы", такие как Китай, Россия и Евросоюз, обладают сильной "мотивацией к дедолларизации", - заявила Энн Корин. По её словам, трудно сказать, что будет дальше, но нынешняя ситуация неустойчива, потому что существует "растущий клуб" стран, отказывающихся от доллара, и эти страны "очень могущественны".

Одной из причин, заставляющих страны отказываться от доллара, является нежелание подчиняться юрисдикции США при совершении сделок в американской валюте. Корин привела в пример односторонний выход Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, за которым последовало восстановление санкций в отношении Тегерана. В результате европейские транснациональные компании оказались уязвимыми для американских санкций в случае, если они продолжают вести бизнес с Ираном. По словам Корин, Европа хочет сотрудничать с Ираном, не желая подчиняться законодательству США.

"Никто не хочет, чтобы его арестовывали в аэропорту из-за того, что он ведёт бизнес со странами, нежелательными для США", - заявила Корин. Поэтому у этих стран есть "очень, очень сильная мотивация" для отказа от использования доллара, сказала Корин.

Вместе с тем если влияние доллара ослабеет, другие валюты могут занять его место и перетянуть на себя его традиционные функции. Такой валютой может стать китайский юань, говорится в статье CNBC.

В последние годы Пекин пытается интернационализировать использование своей валюты. Например, Китай организовал торговлю фьючерсами на нефть в юанях, а также, по сообщениям СМИ, планирует платить за импортируемую нефть в юанях, а не в долларах США.

По мнению Корин, номинированные в юанях фьючерсы на нефть - так называемый "нефтяной юань" могут стать предупредительным сигналом ослабления господства доллара.

"Если началось разрушение доминирования доллара в нефтяной торговле, это толчок в направлении дедолларизации", - заявила Корин.

Вместе с тем она добавила, что "нефтяного юаня", хотя это и является необходимым условием, может оказаться "недостаточно", чтобы отказ от доллара случился сам по себе.