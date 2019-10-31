Курс доллара 63.8734   Курс евро 71.0081  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2019 г.Банк Японии сохранил монетарную политику без из...
сегодня 09:59

Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося сегодня заседания Банк Японии сохранил ключевую ставку на прежнем отрицательном уровне (-0.1%). Ставка остаётся на этом уровне с января 2016 года.

В сопроводительном заявлении отмечено, что Банк Японии ожидает сохранения ставки на низком уровне так долго, насколько это будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции в 2%.

Банк Японии также подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%, и сообщил, что прирост денежной базы по-прежнему будет составлять порядка 80 трлн иен ежегодно.

Регулятор сохранил на прежнем уровне планы по ежегодной покупке активов: ценных бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) - 6 трлн иен; активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - 90 млрд иен; коммерческих ценных бумаг (CP) - 2.2 трлн иен; корпоративных облигаций - 3.2 трлн иен. Банк Японии оставил за собой право увеличивать или уменьшать выкуп ценных бумаг в зависимости от рыночных условий.

Кроме того, Центробанк понизил прогноз по темпам роста ВВП Японии: на 2019-2020 финансовый год до 0.6% (июльский прогноз: 0.7%), на 2020-2021 финансовый год до 0.7% (июльский прогноз: 0.9%). Прогноз по темпам роста инфляции на 2019-2020 финансовый год понижен до 0.5 с 0.8% в июле.

Другие новости

сегодня
10:11
Объём розничных продаж в Германии в сентябре вырос на 0.1%
сегодня
10:06
Медведев поручил изучить предложения по утилизации отходов на цементных заводах
сегодня
10:02
СБЕРБАНК И MAIL.RU GROUP ПЛАНИРУЮТ ЗАКЛЮЧИТЬ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СП В НОЯБРЕ 2019 ГОДА - ОТЧЕТ БАНКА ПО МСФО
сегодня
09:59
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕРБАНКЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПО МСФО ВЫРОСЛИ НА 1,6%, СРЕДСТВА КОМПАНИЙ - НА 16,2% - БАНК
сегодня
09:59
Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений
сегодня
09:55
CFLP: индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в октябре остался в области расширения
сегодня
09:54
ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль подрастут после решения ФРС по ставке - аналитики
сегодня
09:53
CFLP: индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре продолжил снижение
сегодня
09:50
Индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре снизился
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»