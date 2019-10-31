Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося сегодня заседания Банк Японии сохранил ключевую ставку на прежнем отрицательном уровне (-0.1%). Ставка остаётся на этом уровне с января 2016 года.

В сопроводительном заявлении отмечено, что Банк Японии ожидает сохранения ставки на низком уровне так долго, насколько это будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции в 2%.

Банк Японии также подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%, и сообщил, что прирост денежной базы по-прежнему будет составлять порядка 80 трлн иен ежегодно.

Регулятор сохранил на прежнем уровне планы по ежегодной покупке активов: ценных бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) - 6 трлн иен; активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - 90 млрд иен; коммерческих ценных бумаг (CP) - 2.2 трлн иен; корпоративных облигаций - 3.2 трлн иен. Банк Японии оставил за собой право увеличивать или уменьшать выкуп ценных бумаг в зависимости от рыночных условий.

Кроме того, Центробанк понизил прогноз по темпам роста ВВП Японии: на 2019-2020 финансовый год до 0.6% (июльский прогноз: 0.7%), на 2020-2021 финансовый год до 0.7% (июльский прогноз: 0.9%). Прогноз по темпам роста инфляции на 2019-2020 финансовый год понижен до 0.5 с 0.8% в июле.