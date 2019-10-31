CFLP: индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в октябре остался в области расширения

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерации логистики и закупок Китая (CFLP) индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая (PMI Non-Manufacturing) в октябре составил 52.8 против 53.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 53.2.

Таким образом, индекс по-прежнему находится выше пороговой отметки 50.0, отделяющей экономический рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг Китая, однако темпы расширения замедлились по сравнению с сентябрьским уровнем.