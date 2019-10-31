CFLP: индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре продолжил снижение

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерации логистики и закупок Китая (CFLP), индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI Manufacturing) в октябре понизился до 49.3 против 49.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 49.9.

Таким образом, индекс продвинулся в отрицательной территории ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей экономическое расширение от спада, что указывает на продолжившееся сокращение активности в производственном секторе Китая.