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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2019 г.CFLP: индекс деловой активности в производствен...
сегодня 09:53

CFLP: индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре продолжил снижение

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерации логистики и закупок Китая (CFLP), индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI Manufacturing) в октябре понизился до 49.3 против 49.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 49.9.

Таким образом, индекс продвинулся в отрицательной территории ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей экономическое расширение от спада, что указывает на продолжившееся сокращение активности в производственном секторе Китая.

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