Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 30 октября 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после сентябрьского заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, указывает, что рынок труда остаётся сильным и что экономическая активность расширялась умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что расходы домохозяйств повышались быстрыми темпами, инвестиции предпринимателей в основной капитал и экспорт остаются слабыми. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители находятся ниже 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции остаются низкими; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Учитывая последствия развития ситуации в мире для экономических перспектив, а также подавленное инфляционное давление, Комитет решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1.50 - 1.75%. Это решение поддерживает точку зрения Комитета, что устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляция, близкая к симметричной цели Комитета в 2%, являются наиболее вероятным результатом, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется. Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив, поскольку он определяет подходящую траекторию целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Ричард Кларида; Чарльз Эванс; и Рэндал Куорлз. Против решения Комитета проголосовали Эстер Джордж и Эрик Розенгрен, которые предпочли бы на этом заседании сохранить целевой коридор ставки по федеральным фондам в диапазоне 1.75-2.00%.