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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2019 г.Прибыль Credit Suisse за год выросла вдвое
сегодня 11:24

Прибыль Credit Suisse за год выросла вдвое

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Швейцарский банк Credit Suisse сообщил о росте чистой прибыли в III квартале 2019 года до 881 млн швейцарских франков в сравнении с 424 млн франков годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль банка за прошедший квартал в размере 816 млн франков.

В своем прогнозе Credit Suisse сообщил, что ожидает "сохранения сложной геополитической ситуации" в IV квартале, особенно в том, что касается Brexit и торгового конфликта между США и Китаем.

"Это может привести к более осторожным решениям в отношении капиталовложений и инвестиций", - говорится в заявлении.

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