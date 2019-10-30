Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 октября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно за октябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;

03:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

09:30 мск: ВВП Франции, предварительно за III квартал;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно за октябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;

15:30 мск: ВВП США и ценовой индекс ВВП предварительно за III квартал;

17:00 мск: Решение Банка Канады по ключевой ставке и отчёт по денежно-кредитной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь;

18:15 мск: Пресс-конференция главы Банка Канады;

21:00 мск: Решение Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.