Conference Board: индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно снизился

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 125.9 пункта против 126.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 128.2 в сравнении с первоначально объявленным сентябрьским значением 125.1.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре повысился до 172.3 против 170.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 94.9 против 96.8 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.