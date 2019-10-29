Курс доллара 63.8320   Курс евро 70.7769  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2019 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 16:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 2.0% в годовом выражении

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но увеличился на 2.0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 2.1%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 1.5% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Другие новости

вчера
17:10
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре вырос на 1.5%
вчера
17:09
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно снизился
вчера
17:04
Субсидирование затрат по "пакету Яровой" окажет поддержку операторам связи - эксперт
вчера
16:20
Якутская "Сахамедстрах" не прекратит деятельность из-за отзыва лицензии у СК "Стерх"
вчера
16:04
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 2.0% в годовом выражении
вчера
15:50
Авторы новой системы пенсионных накоплений назвали главные факторы ее успеха
вчера
15:12
Суд утвердил мировую по иску НПФ "Будущее" к банку "ФК Открытие" на 432 млн руб
вчера
14:41
ПОВТОР - Мосгорсуд отказался выпускать Калви и Дельпаля из-под домашнего ареста
вчера
14:21
Медведев назначил зампредом правления ПФР Вадима Аккузина - распоряжение
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»