Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

12:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь.