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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2019 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 96.0 и составил 95.5.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 96.0.

В сентябре значение индекса составило 93.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в октябре составил 2.5% в сравнении с 2.8% месяцем ранее.

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