Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 96.0 и составил 95.5.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 96.0.

В сентябре значение индекса составило 93.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в октябре составил 2.5% в сравнении с 2.8% месяцем ранее.