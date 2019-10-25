Банк России понизил ключевую ставку до 6.50%

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – с 7.00 до 6.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопроводительном заявлении по итогам заседания Совета директоров говорится о более быстром, чем ожидалось, замедлении инфляции и преобладании дезинфляционных рисков. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4.0% (с 4.3% в августе 2019 года) и на 21 октября приблизился к 3.8%.

По мнению регулятора, одним из основных драйверов охлаждения инфляции за последнее время стала слабость внутреннего спроса. Определенный вклад в динамику внутреннего спроса внесло сохраняющееся отставание в финансировании бюджетных расходов, включая расходы на национальные проекты, от ранее заявленных планов. Сдерживанию инфляции также способствовали замедление темпов повышения потребительских цен в странах - торговых партнерах РФ, расширение предложения отдельных продуктов питания в России и эффекты укрепления рубля.

В этих условиях Банк России понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4.0–4.5 до 3.2–3.7%. Как ожидается, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.5–4.0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Регулятор также сообщил о продолжающемся смягчении денежно-кредитных условий на фоне изменения ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России, снижения доходностей ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. Банк России ожидает дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок.

В заявлении говорится о продолжающемся росте кредитования реального сектора экономики и замедлении годовых темпов прироста розничных кредитов после заметного увеличения в 2018 - начале 2019 г.г.

Отметив сдержанность темпов роста российской экономики, Банк России сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0.8–1.3%. Тем не менее, он указал на возможное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами. Прогноз прироста ВВП в 2020–2022 годах также оставлен без изменений с ожиданием ускорения темпов роста до 2-3% в 2022 году.

Среди факторов, сдерживающих динамику экономической активности в России, ЦБ отметил снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также слабую динамику инвестиционной активности, в том числе в части бюджетной политики (медленная реализация национальных проектов). Рост показателя реальных располагаемых доходов населения пока не отразился на динамике оборота розничной торговли.

Регулятор сообщил о сохранении внешних рисков, касающихся более быстрого замедления мировой экономики, в том числе под влиянием ужесточения международных торговых ограничений и иных геополитических факторов, что может привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.