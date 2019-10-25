Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 октября

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

17:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал.