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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

17:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал.

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