Выручка компании 3M сократилась

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.58 млн долл или 2.75 долл на акцию в сравнении с 1.54 млрд долл или 2.58 долл на акцию годом ранее.

Выручка сократилась на 2% до 7.99 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.49 долл на акцию и выручку 8.17 млрд долл.

Компания прогнозирует скорректированную прибыль в текущем году в диапазоне 8.99-9.09 долл на акцию, тогда как ранее ожидалось 9.25-9.75 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании упали на 4.4%.