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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2019 г.Продажи новых домов в США в сентябре сократилис...
вчера 17:08

Продажи новых домов в США в сентябре сократились на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 701 тыс. домов в годовом исчислении.

В августе продажи новых домов составили 706 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 713 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 710 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2018 года продажи новых домов выросли на 15.5%.

В целом, в сентябре было продано 54 тыс. новых домов против 57 тыс. в августе и 56 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 7 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в сентябре составила 299.4 тыс. долл против 325.2 тыс. в августе и 307.6 тыс. в июле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 362.7 тыс. долл против 394.8 тыс. в августе и 372.9 тыс. в июле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентября составили 321 тыс. единиц против 323 тыс. в августе и 328 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.5 месяца против 5.5 в августе и 5.9 в июле.

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