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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:41

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.75 тыс.

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 октября, снизилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 212 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 216 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 215.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 октября, уменьшилось на 1 тыс. и составило 1682 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.5 тыс. до 1677.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 октября, сократилось на 21.6 тыс. и составило 1.39 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.37 млн человек.

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