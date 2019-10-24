Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.5%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре уменьшился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение на 0.2%.

В августе показатель вырос на 0.3% (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после его сокращения на 0.6% в августе (пересмотрено с (-0.2%).