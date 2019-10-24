ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и напомнил о возобновлении программы QE

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 24 октября, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что он ожидает сохранения ставок на прежнем или более низком уровне до того момента, пока не увидит, что прогноз по инфляции "устойчиво приближается к уровню достаточно близкому, но ниже 2%, и такая конвергенция последовательно отражается в динамике базовой инфляции".

Совет управляющих напомнил о принятом в сентябре решении о возобновлении с 1 ноября 2019 года программы покупки активов (количественное смягчение, QE) объемом 20 млрд евро в месяц. ЕЦБ ожидает, что программа QE, будет работать "столько времени, сколько потребуется для усиления аккомодационного воздействия процентных ставок ЕЦБ, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки".