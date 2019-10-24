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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;

10:00 мск Уровень безработицы в Испании за II квартал;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;

11:00 мск Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

17:00 мск Продажи новых домов в США за сентябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США.

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