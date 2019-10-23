Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.7 млн барр.

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 октября, сократился на 1.7 млн барр. и составил 433.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 4.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.1 млн барр. и составили 223.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.7 млн барр. и составили 120.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 3.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.0 млн барр. и составили 642.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.5 млн барр. и составили 44.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.45 млн барр., запасы бензина сократились на 0.702 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.491 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.988 млн барр.