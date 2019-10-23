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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2019 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 18 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.45 млн барр., запасы бензина сократились на 0.702 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.491 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.988 млн барр.

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