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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2019 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос ...
сегодня 16:05

FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.2%

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

По сравнению с августом 2018 года индекс повысился на 4.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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