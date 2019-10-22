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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2019 г.Квартальная прибыль и выручка Harley-Davidson ...
вчера 16:35

Квартальная прибыль и выручка Harley-Davidson сократились

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 86.6 млн долл или до 0.55 долл на акцию против 113.9 млн долл или 0.68 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 0.7 долл на акцию.

Выручка Harley-Davidson сократилась до 1.069 млрд долл по сравнению с 1.124 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Harley-Davidson на уровне 0.66 долл на акцию и доходы в размере 1.037 млн долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Harley-Davidson подорожали на 6%.

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