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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2019 г.Прибыль Lockheed Martin выросла
вчера 16:25

Прибыль Lockheed Martin выросла

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 1.61 млрд долл или до 5.66 долл на акцию в сравнении с 1.96 млрд долл или 5.14 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла на 6% до 15.17 млрд.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 5.02 долл на акцию и доход в размере 14.87 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 0.7%.

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