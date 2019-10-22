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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2019 г.Производитель игрушек Hasbro сообщил о сокращен...
вчера 16:20

Производитель игрушек Hasbro сообщил о сокращении квартальной прибыли, которая не оправдала ожидания аналитиков

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Hasbro сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 212.9 млн долл или 1.67 долл на акцию в сравнении с 263.9 млн долл или 2.06 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.84 долл на акцию.

Выручка Hasbro увеличилась до 1.58 млрд долл с 1.57 млн долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали выручку Hasbro в размере 1.72 млрд долл и прибыль на уровне 1.94 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Hasbro сократились более чем на 9%.

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