Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам I финансового квартала до 3.59 млрд долл или 1.36 долл на акцию в сравнении с 3.2 млрд долл или 1.22 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.37 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 17.8 млрд долл по сравнению с 16.69 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.24 долл на акцию и доходы 17.45 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 4.3%.