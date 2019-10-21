Курс доллара 63.7606   Курс евро 71.1696  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за август;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь;

17:30 мск Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

17:30 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август.

Другие новости

сегодня
00:01
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии
вчера
22:16
Глава минэнерго США покинет пост 1 декабря – СМИ
вчера
20:56
Регионы получат 90 млрд руб на программы по поддержке рождаемости в 2020 г – Топилин
вчера
19:29
Закон о выделении оператора ГТС Украины могут принять до конца года - Энергосообщество
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 октября
вчера
18:18
Глава комитета СФ не видит предпосылок для массовых сокращений в РФ
вчера
17:59
Компания Halliburton сообщила о снижении прибыли и выручки
вчера
17:11
Росавиация с 27 сентября поставила на учет более 1,5 тыс беспилотников
вчера
16:42
Прокуратура Испании не стала требовать меры пресечения для Михаила Фридмана
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»