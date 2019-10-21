Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за август;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь;

17:30 мск Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

17:30 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август.