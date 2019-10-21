Компания Halliburton сообщила о снижении прибыли и выручки

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о снижении чистой прибыли по результатам за III квартал текущего года до 295 млн долл или 0.34 долл на акцию по сравнению с 435 млрд долл или 0.5 долл на акцию годом ранее.

Доходы Halliburton сократились на 10.1% до 5.55 млрд долл по сравнению с аналогичным подом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.34 долл на акцию и доходы в размере 5.82 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 0.7%.