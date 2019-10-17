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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

05:00 мск ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за сентябрь;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за сентябрь;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за август;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

18:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

20:45 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

N/A мск Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск Саммит Евросоюза.

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