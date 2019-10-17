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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2019 г.Объём промышленного производства в США в сентяб...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в сентябре сократился на 0.4%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2018 года объём промышленного производства в США уменьшился на 0.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 77.5% против 77.9% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с сентябрём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.2 п.п.

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