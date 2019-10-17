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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в сентябре...
вчера 10:00

Профицит торгового баланса Швейцарии в сентябре увеличился до 4.02 млрд швейцарских франков

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в сентябре увеличился и составил 4.02 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.23 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В августе профицит торгового баланса составил 1.72 млрд швейцарских франков (пересмотрено 1.59 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.47 млрд швейцарских франков.

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