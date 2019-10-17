Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск Торговый баланс Италии за август;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за сентябрь;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за сентябрь;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за сентябрь;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за сентябрь;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

21:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

23:30 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь.