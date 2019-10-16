Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В августе объём розничных продаж увеличился на 0.6% (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с сентябрём 2018 года показатель повысился на 4.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре снизился на 0.1% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.2%.